Erzincan'da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi

30.12.2020 20:15

Erzincan'da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi Erzincan'da yılbaşı öncesi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 102 litre sahte alkol ele geçirdi.

Erzincan'da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da yılbaşı öncesi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 102 litre sahte alkol ele geçirdi.

Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması kapsamında; Erzincan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında K.M., M.M., H.K. ve A.Ç., isimli şahıslara ait 5 ayrı meskende yapılan aramada 2 bin 102 litre sahte alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 47 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Erzincan'da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi
Erzincan'da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi
Erzincan'da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi
Erzincan'da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Erzincan, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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