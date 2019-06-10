Son Dakika Haberleri: Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü
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Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü

5 saat önce

ERZİNCAN'da hayvanları otlatan Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü, System.String[]
ERZİNCAN'da hayvanları otlatan Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı bağlı Koçyatağı köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanakla birlikte yıldırım düştü. Arazide hayvanlarını otlatan ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.


- Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:55 Kaynak: DHA
Afganistan, Erzincan, Güncel
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