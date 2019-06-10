Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü
5 saat önce
ERZİNCAN'da hayvanları otlatan Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:55 Kaynak: DHA
ERZİNCAN'da hayvanları otlatan Afganistan
uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı bağlı Koçyatağı köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanakla birlikte yıldırım düştü. Arazide hayvanlarını otlatan ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
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