Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor!

01.03.2022 19:57
Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor!

- Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor.

- Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 01.03.2022 tarihi saat 18.00'dan 04.03.2022 tarihi saat 18.00'a kadar Erzincan ve çevrelerinde kar yağışının etkisini artırarak yoğun kar yağışı (21cm üzeri) şeklinde olması beklenmekte.

Meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

YORUMLAR
500
Yüksek kesimlerde kar ve tipi Yüksek kesimlerde kar ve tipi Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor! Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor! - Son Dakika


Son Dakika
19:40 Daha 24 yaşındaydı! Cani koca, 6 aylık hamile eşini öldürdü
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
19:24 "Çiftlik Bank" davasında yeni gelişme! Tosuncuk'tan akıl almaz savunma: Bank kelimesini oturak anlamında kullandım
19:15 Cristiano Ronaldo yarı çıplak duş aldı! Canlı yayında 700 bin kişi izledi
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 20:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement