Erzincan'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Kar Tatili

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime kar tatiliERZİNCAN - Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime kar tatili



ERZİNCAN - Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli olan ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Sedat Can isimli vatandaş kendi zamanlarında metrelerce kar olmasına rağmen okulların tatil edilmediğini belirterek şunları söyledi;

"Okullar tatil oldu aslında çok güzel oldu. Çocuklarımız bu soğukta okula gidemezlerdi onlar için büyük sıkıntı olurdu. Eskiden bizim zamanlarımızda boyumuza kadar kar gelirdi ama tatil olmazdı, okula gitmeye devam ederdik. Şimdi öyle değil kar yağınca okul tatil oluyor. Böyle olması güzel tabii ki çocuklarımız hiç olmazsa sıkıntı yaşamıyorlar. Erzincan'da karın daha çok yağması daha iyi olur. Çünkü Erzincan'da tarım ve hayvancılık var yağışın olması mahsulün daha çok alınmasını sağlıyor, daha çok verim alınıyor."

Okulların tatil edilmesi ile ilgili konuşan üniversite öğrencisi Yusuf Kenan Çakmak ise, "Erzincan'a kar yağdı bu nedenle okullar tatil edildi. Maalesef bu üniversite için geçerli değil, final sınavlarımız var finallere gidiyoruz. Güzel bir hava var, öğrencilerimiz küçük çocuklarımız eğlenecekler" diye konuştu.

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