Erzincan'da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları başladı - Son Dakika

Erzincan'da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları başladı
10.03.2021 14:39
Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarını başlattı.
Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarını başlattı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmaları, yeni imar yollarında ki asfalt çalışmalarının yanı sıra, doğalgaz, elektrik ve su şebekesi çalışmaları sebebiyle onarım ihtiyacı olan yollarda da bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Yalnızbağ yerleşkesi Çaybaşı Mahallesinde ve Menderes Mahallesi 17. Sokakta doğalgaz alt yapı çalışmaları dolayısıyla tahrip olmuş kısımlarda tadilat çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında bozulmuş olan yollarda parke taş uygulaması yapılıyor. - ERZİNCAN
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