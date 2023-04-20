Erzincan'da Yol Vermeme Tartışması: Kadın Sürücüye Yumruk Atan Şoför Linç Edilmek İstendi - Son Dakika
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Erzincan'da Yol Vermeme Tartışması: Kadın Sürücüye Yumruk Atan Şoför Linç Edilmek İstendi

20.04.2023 14:16
Erzincan'da Yol Vermeme Tartışması: Kadın Sürücüye Yumruk Atan Şoför Linç Edilmek İstendi

Erzincan'da yaşanan yol verme tartışması sonucu araç şoförü kadın sürücüye küfredip attığı yumrukla bayıltınca vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis kurtardığı şoför gözaltına alındı, yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da yol verme yüzünden trafikte tartıştığı kadın sürücüye küfredip attığı yumrukla bayıltan araç şoförü vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken polis kurtardı.
Olay, bugün saat 13. 00 sıralarında Erzincan merkez Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, birisininki kadın diğerininki erkek sürücünün kullandığı iki otomobil trafikte seyir halindeyken kavşakta birbirlerine yol vermediklerini iddia ederek tartıştı. İddiaya göre, otomobilinden hemen küfürler ederek aşağı inen sürücü, diğer araç sürücüsü Beyza U.'nun suratına yumruk atarak kadını bayılttı. Yere düşen kadın yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma seyirci kalamayarak kadına yumruk atarak bayıltan sürücüye tekme tokat saldırdı. Aracını bırakarak kaçmaya çalışan sürücüyü linç edilmekten trafik polisleri ve hemen olay yerine sevk edilen asayiş ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.
Uğradığı saldırı sonucu yaralanan kadın sürücü Beyza U., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Görgü tanığı bir vatandaş yaşanan hadiseyi şöyle anlattı:
"Trafikte iki araçta seyir halindeyken kavşaktan dönüşte yol vermedin diye kadın sürücüye küfredip, darp ediyor. Ben gördüğümde kadına yumruk atıp bayılttı. Bunun üzerine bu durumu gören vatandaşlar dayanamadı şahsa saldırdı. Linç edilecekti polis kurtardı." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Yol Vermeme Tartışması: Kadın Sürücüye Yumruk Atan Şoför Linç Edilmek İstendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da Yol Vermeme Tartışması: Kadın Sürücüye Yumruk Atan Şoför Linç Edilmek İstendi - Son Dakika
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