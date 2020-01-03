Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Son Dakika

Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var

6 saat önce

Erzincan'da meydana gelen otobüs kazasında 25 yolcudan 12'si yaralandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu güzergahta yoldan çıkan otobüs, bariyerlere çarparak devrildi.

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, bariyerlere vurdu.

OTOBÜSTE 25 YOLCU VARDI

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Erzincan- Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere vurdu. Bariyerleri aşan otobüs daha sonra yol kenarına devrildi. Kazada 25 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüste, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ve polislerce Refahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var
Refahiye, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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