Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı - Son Dakika

Erzincan- Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.