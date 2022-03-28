Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı

28.03.2022 00:45

Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü devrildi.

Erzincan- Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.


Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı
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Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 33 yaralı - Son Dakika
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