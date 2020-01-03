Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı - yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı - yeniden - Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı - yeniden

6 saat önce

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı (2)- YenidenERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı (2)- Yeniden

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Erzincan- Sivas karayolunun 85'inci kilometresinde Refahiye ilçesi Altköy köprülü kavşağında meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden Muhammet Nuri Şan (57) yönetimindeki Lider Doğu Anadolu firmasına ait 55 JG 006 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki yolculardan 16 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

'SOL TARAFTAKİ YOLCULAR, SAĞDAKİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Kazanın bir anda yaşandığını söyleyen yolcular, "Refahiye yakınlarında hava karlıydı. Birden otobüs sağa kaydı, bariyere vurdu, yan yattı. Sol taraftaki yolcular, sağdakilerin üzerine düştü. Altta kalanları çıkarmaya çalıştık. Bizi çıkardılar, biraz yaralı vardı. Nasıl olduğunu anlayamadık, çok ani oldu" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı - yeniden

Refahiye, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:17 Kaynak: DHA
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