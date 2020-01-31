Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı

6 saat önce

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır, 46 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı, System.String[]

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır, 46 kişi yaralandı.


Adem Aktaş'ın kullandığı 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan- Erzurum kara yolunun Avcılar mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra devrildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi.


Kazada yaralanan otobüsteki 46 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Erzincan, Avcılar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)
Akşener'den İmamoğlu'nun kayak tatiline ilk yorum: Kararı seçmen verir Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:36:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]