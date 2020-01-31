Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır, 46 kişi yaralandı.



Adem Aktaş'ın kullandığı 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan- Erzurum kara yolunun Avcılar mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçtikten sonra devrildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi.



Kazada yaralanan otobüsteki 46 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.