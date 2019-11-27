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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

6 saat önce

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı, System.String[]

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

İzmir'den Ağrı istikametine giden S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ Gemecik mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Refahiye, Erzincan, İzmir, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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