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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 04. 00 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs yolcularından 8 kişi yaralandı.


Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Refahiye, Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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