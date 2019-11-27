Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim