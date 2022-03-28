Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

28.03.2022 00:51

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, bazı yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerin otobüsteki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

YORUMLAR
500
Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı

Bayırbağ, Erzincan, Ankara, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika


Son Dakika
01:28 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Biraz dürüstsen o ortak bildiriyi düzelttirdiğin büyükelçiyi açıkla
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
01:13 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesi sona erdi! İşte gündeme getirilen konu başlıkları
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 01:47:42. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement