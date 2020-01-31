Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 46 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 46 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 46 yaralı

6 saat önce

Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 46 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 46 yaralı, System.String[]

Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 46 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan- Erzurum kara yolunun Avcılar mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 46 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erzincan, Avcılar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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