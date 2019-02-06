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Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 7 Yaralı

49 dakika önce

Erzincan'da yolcu otobüsünün tıra çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 7 Yaralı, System.String[]
Erzincan'da yolcu otobüsünün tıra çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mehmet Günaydın'ın (56) kullandığı 34 EG 0512 plakalı Erzurum- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkinde Mevlüt Çelik (44) idaresindeki 54 H 4207 plakalı seramik ham maddesi yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada yolcu otobüsünde bulunan Sadık Karayel (8), Vecdi Şahin (30), Hazar Satılmış (13), Ayten Satılmış (42), Kader Gündem (21), Nesim Şen (30) ve Sahra Gündem (2) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerine bağlı ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapanırken polis ve jandarma ekipleri araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:57 Kaynak: AA

Erzurum, Mehmet Günaydın, Erzincan, 3. Sayfa
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