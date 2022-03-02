Erzincan'da yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

02.03.2022 18:24
Erzincan'da yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Tercan İlçe Jandarma ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolu Mercan yol kontrol uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpek ile yapılan aramada, H.G'ye ait eşyalar arasında 4 kilo 34 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Erzincan'da yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Erzincan, Tercan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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