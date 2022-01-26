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Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 80 gram eroin yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 80 gram eroin yakalandı

26.01.2022 11:08
Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 80 gram eroin yakalandı

Erzincan'da otobüsle seyahat eden yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilo 80 gram eroin ele geçilirdiErzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu uygulama noktasında bir yolcu...

Erzincan'da otobüsle seyahat eden yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilo 80 gram eroin ele geçilirdi

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik köpek "Fırtına" ile yapılan aramada, İran uyruklu S.K'nin valizinin astar kısmında, siyah poşet içerisinde 2 kilo 80 gram eroin yakalandı.

Gözaltına alınan S.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 80 gram eroin yakalandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik, Erzincan, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 80 gram eroin yakalandı - Son Dakika
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