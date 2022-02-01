Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 848 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Tercan İlçe Jandarma ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolu Mercan Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpek ile yapılan aramada, M.S.S'ye ait eşyalar arasında 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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