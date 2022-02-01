Üye Girişi
Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 848 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 848 gram uyuşturucu bulundu

01.02.2022 15:22
Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 848 gram uyuşturucu bulundu

Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Tercan İlçe Jandarma ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolu Mercan Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpek ile yapılan aramada, M.S.S'ye ait eşyalar arasında 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Erzincan, Tercan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 848 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:21 Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor
15:18 Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
15:14 Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Safiye, evliliği için önemli bir adım atacak
15:13 Sosyal medyada tanıştılar, apart otelde buluştular! Sabah, genç kadın adamın ölüsüyle karşılaşıp hayatının şokunu yaşadı!
15:03 Yeniden hayata dönecekler sandı! PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü
14:46 İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim
14:42 Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor
14:36 Gomis, paylaştığı mesajla İstanbul'a geleceğini duyurdu!
14:28 Fiat ve Renault hakkında olay iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar
14:25 Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan için: Sana sürprizlerimiz olacak, arkadaşlarımız yolsuzluk belgelerini tek tek açıklayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:28:38. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 848 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement