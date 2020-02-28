Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan İranlı tır şoförü taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan İranlı tır şoförü taburcu edildi - Son Dakika

Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan İranlı tır şoförü taburcu edildi

6 saat önce

Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastanede izolasyon alanına alınan İran uyruklu tır şoförü taburcu edildi.

Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan İranlı tır şoförü taburcu edildi, System.String[]

Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastanede izolasyon alanına alınan İran uyruklu tır şoförü taburcu edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran vatandaşı tır şoförü 33 yaşındaki A.D'nin, tedbiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yönünden değerlendirilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde izolasyon alanına alınarak bir süre gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda A.D'den alınan örneklerin Ankara'da bulunan Hıfzıssıhha Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılan testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

Hastanın, testlerin negatif çıkması üzerine bugün taburcu edildiği kaydedildi.

Erzincan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor
TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı TIR şöforü 'koronavirüs' şüphesi ile gözlem altına alındı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 56 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:32:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan İranlı tır şoförü taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]