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Erzincan'da yükümlüler şehit mezarlarını temizledi

11 saat önce

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu yararına çalışma cezası olan yükümlülerce, şehit mezarlarının temizlik ve bakım işleri yapıldı.

Erzincan'da yükümlüler şehit mezarlarını temizledi, System.String[]
Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu yararına çalışma cezası olan yükümlülerce, şehit mezarlarının temizlik ve bakım işleri yapıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde kamu yararına çalışan 20 yükümlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında şehit kabirlerinde temizlik ve bakım yaptı. Gerçekleştirilen etkinlikte yükümlüler, şehit kabirlerinin mezar taşlarını silip, çiçeklerini suladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, İl Müftülüğü işbirliği ile "Milli Birlik ve Beraberlik - 15 Temmuz" konulu seminer çalışması 40 yükümlünün katılımıyla gerçekleştirildi ve birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılarak demokrasi şehitleri yad edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek yapılan etkinliklerle ilgili olarak, "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillerimize aktarılması için düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliklerinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ERZİNCAN
Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
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