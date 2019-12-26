Erzincan'da Z- Kütüphanelerinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Z- Kütüphanelerinin açılışı yapıldı

6 saat önce

Erzincan'da Ziya Gökalp İlkokulu, Demirkent İlk ve Ortaokulu ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde Z-Kütüphanelerin açılışları yapıldı.

Erzincan'da Z- Kütüphanelerinin açılışı yapıldı, System.String[]

Erzincan'da Ziya Gökalp İlkokulu, Demirkent İlk ve Ortaokulu ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde Z-Kütüphanelerin açılışları yapıldı.


Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Z - Kütüphaneleri projesi kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu, Demirkent İlk ve Ortaokulu ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde Z-Kütüphane kuruldu. Kesilen kurdelenin ardından açılışı yapılan kütüphanelerde bilgisayar, çok sayıda kitap, çalışma masaları ve satranç masalarıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu. Açılış önce bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Z- Kütüphanelerde öğrencilerin rahat edeceğini kaydetti.


"Erzincan olarak Türkiye ortalamasının üzerindeyiz"


Z-Kütüphanelerin Erzincan'da eğitim kalitesinin üst noktalara çıkmasında katkısı olacağını ifade eden Gün, "Bizler arzu ediyoruz ki okullarımızla ilgili olarak ve yapılan bütün çalışmalarda hep söylediğimiz şey şudur. Okullarımızda farklı birimler var. Derslikler, atölyeler, laboratuvarlar, kantin ve kütüphaneler var. Çocuklarımızı koşarak gitmek istedikleri en önemli yer veya gitmek için can atmaları gerekli yer ise kütüphaneler olması lazım. Bu meyanda bakanlığımız son dönemlerde farklı bir konsept ile uygulamaya koyduğu Z Kütüphane hem zemin katta bulunması hem zenginleştirilmiş konsept olarak da farklı bir şekilde sunum olarak çocuklarımızın rahat edebileceği bir mekan. İl olarak Türkiye ortalamasının da çok üzerindeyiz. İnşallah gelecekte Erzincan'da eğitimin kalitesinin üst noktalara çıkmasıyla ilgili olarak bu kütüphanelerinde ciddi katkısı olacaktır. Burada bizim hedefimiz kütüphaneyi yapıp bırakmak değil. Dolu dolu geçiyor mu? Çocuklar bundan istifade ediyor mu? Amacına vakıf bir şekilde burada çalışmalar yapılıyor mu? Bundan sonrası bizim işimiz. Bundan öncesin de Bakanlığımız ve başkanlığımızın bize ciddi yardımları ve destekleri oldu. Bize düşen gençler, bundan sonra buraları uğrak olarak mekan olarak seçmeniz ve sürekli buralarda kendinizi geliştirmek amacıyla buralarda bulunmanız" diye konuştu.


Açılıştan sonra davetliler ve öğrencilerle birlikte kitap okuyan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Z-Kütüphanelerin okullara ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Demirkent, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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