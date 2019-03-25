Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'i Ağır 11 Yaralı

Erzincan'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'i Ağır 11 Yaralı

1 saat önce

Erzincan - Erzurum Karayolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan yolcu otobüsü önce bir otomobile sonra da TIR'a çarptı.

Erzincan - Erzurum Karayolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan yolcu otobüsü önce bir otomobile sonra da TIR'a çarptı. Kaza da 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Erzincan - Erzurum Karayolu'nun 50'nci kilometresi Sansa Deresi mevkiinde meydana geldi. Erzurum'dan Erzincan istikametine giden araçlar kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaydı. Bu sırada duran araçlara çarpmamak için ani firen yapan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ABN 457 plakalı yolcu otobüsü duramayarak önce bir otomobile ardından da TIR'a çarptı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi gönderildi. Araç içerisinde sıkışan otobüs sürücüsü, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yine aynı güzergahta buzlanma nedeniyle çok sayıda ufak çaplı kazalar meydana geldi. Karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:10 Kaynak: DHA

Kar, Erzurum, Erzincan, Güncel
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