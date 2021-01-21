Erzincan'daki avcılar yaban hayvanlarına yem bıraktı - Son Dakika

Erzincan'daki avcılar, havaların soğuması ve yüksek kesimlere kar yağmasıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kentteki Can Erzincan Avcılar Atıcılar Balıkçılar Kulübü üyeleri, av tüfekleri yerine ellerine yiyecekler alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekipleri ile dağlık arazilere çıktı.

Avcılar ile ekipler, kar yağmasıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Keklikkayası Genel Avlağı'nda bulunan ormanlık alana buğday, ekmek, kuru mama, yeşil sebze ve tavuk eti bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, ağır kış şartları dolayısıyla yiyeceğe ulaşamayan yaban hayvanları için doğaya aralıklarla yem bıraktıklarını söyledi.

Bu görevi yaparken sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaptıklarını ifade eden Kahraman, "Bu çalışmalarımıza esnaf arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız da destek veriyor. Yaban hayatına karşı gösterilen duyarlılıktan ötürü herkese teşekkür ederim." dedi.

Can Erzincan Avcılar Atıcılar Balıkçılar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bingöl de doğayı sevdiklerini ve korumak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Biz doğayı, hayvanları seviyoruz ve bunların yaşamasını istiyoruz. Öldürmek yerine bir kekliğin sesini duymak bize daha fazla haz veriyor. Biz yemleme işini ayda 2-3 kere yapıyoruz. Destek olan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.