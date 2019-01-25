Son Dakika Haberleri: Erzincan'daki Cinayet Davasında Karar

Erzincan'daki Cinayet Davasında Karar

2 saat önce

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden işçisini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Erzincan'daki Cinayet Davasında Karar, System.String[]
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden işçisini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.


Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Doğan ile taraf avukatları katıldı. Öldürülen maden işçisi Sedat Mürekepçi'nin yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapsini istedi.


Sanık Doğan, önceki savunmalarını yineleyerek, "Eski eşim ve ailesi ile karşı tarafın ailesi bana psikolojik baskı uyguladı. Onlar tarafından azmettirildim. Cinayeti eski eşimin tahriki altında işledim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.


Sanık avukatı Kamil Kuzu da cinayetin ağır tahrik altında işlendiğini savunarak, bu hususun göz önünde bulundurulmasını istedi.


Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapse çarptırdı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık duyması nedeniyle cezasını 15 yıla indiren heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Fatih Mahallesi'nde 27 Kasım 2017'de maden işçisi Sedat Mürekkepci'nin (27) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından katil zanlısı Ramazan Doğan tutuklanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde Mürekkepci'yi tabancayla öldürdüğünü itiraf eden Doğan hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Erzincan, 3. Sayfa
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