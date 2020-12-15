Erzincan'daki cinayet soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'daki cinayet soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
15.12.2020 04:03
Erzincan'da, bir kişinin evinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.
Erzincan'da, bir kişinin evinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.
Ercan Alkan'ın (61) Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde 11 Aralık'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından göz altına alınan Ç.A'nın (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen Ç.A. (38), savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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