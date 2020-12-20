Erzincan'daki cinayetin şüphelisi Bingöl'de yakalandı - Son Dakika

ERZİNCAN'da yalnız yaşayan Ercan Alkan'ı (61), 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla aranan Çetin Arslan (38), Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı. Bir süredir özel bir bakımevinde kaldığı öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Aralık'ta Erzincan merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ercan Alkan'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, Alkan'ın yaşadığı evden herhangi bir ses gelmemesi üzerine savcılığın talimatı üzerine çilingir ile kapıyı açtı. Evin içerisine giren ekipler, Alkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Alkan'ın 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.