Erzincan'daki cinayetle ilgili 1 kişi daha yakalandı - Son Dakika

Erzincan'daki cinayetle ilgili 1 kişi daha yakalandı
21.12.2020 09:33
Erzincan'da 10 gün önce meydana gelen cinayet olayıyla ilgili bir kişi Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı.
Erzincan'da 10 gün önce meydana gelen cinayet olayıyla ilgili bir kişi Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı.
Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda evinde yalnız yaşayan Ercan Alkan, üç yerinden bıçaklanmış halde cesedi bulunmuştu.
Olayla ilgili Erzincan'da bir zanlı yakalanmış diğer zanlının da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyordu. Konuyla ilgili aranan Ç.A., (38), Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı. Bir süredir özel bir bakımevinde kaldığı öğrenilen Ç.A., Erzincan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN
Son Dakika ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tedbirlere uyulan Gaziantep'te haftalık test sayısı 2000'den 800'lere geriledi Ev ev iz sürerek koronayla mücadele eden filyasyon ekipleri: Virüs en çok ziyaretlerden yayılıyor Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti