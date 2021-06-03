Esence Dağı haziranda yağan kar ile yeniden beyaza büründü - Son Dakika

Yöre sakinlerinden Hakan Kalkan , AA muhabirine, yağmur sonrası soğuyan hava nedeniyle Esence Dağı'na kar yağdığını belirterek, hazirandaki bu kar yağışı görüntülerine her zaman rastlanmadığını söyledi.

Yılın büyük bölümünü karla kaplı geçiren kentte, Üzümlü ilçesinde yar alan 3 bin 549 metrelik Esence Dağı, haziran ayını da karlar altında karşıladı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

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