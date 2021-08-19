Erzincan'daki Kalkancı Göleti'ne 100 bin yavru sazan balığı bırakıldı - Son Dakika

Erzincan'daki Kalkancı Göleti'ne "Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 100 bin pullu sazan yavrusu balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Refahiye ilçesindeki gölete bırakılan yavru sazanlar, Elazığ'ın Keban ilçesinde üretildi.

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Serkan Kütük, AA muhabirine, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatıldığını söyledi.

Kurumlarının projeyi yürüttüğünü ifade eden Kütük, "Balık florasının düzenlenmesi ve doğanın kendini yenilemesi amacıyla bu tür projeler çoğaltılarak devam etmektedir. Kentte bazı göletlere dönemsel olarak yavru balık bırakılmaktadır. Balıkların bırakılmasının ardından belirli dönemlerde kontrollerini de yapıp takiplerini sürdürmekteyiz." dedi.