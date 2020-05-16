Erzincan'daki kazada kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ve 112 ekipleri kurtardı - Son Dakika

Erzincan'daki kazada kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ve 112 ekipleri kurtardı

Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu sıkışan sürücü itfaiye ve 112 sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu sıkışan sürücü itfaiye ve 112 sağlık ekiplerince kurtarıldı. Hakan Kiraz'ın kullandığı 41 GC 872 plakalı kamyonet Erzincan- Erzurum kara yolu Yeni Sanayi kavşağında devrildi.

Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaklaşık 15 dakika süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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