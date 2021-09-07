Erzincan'daki kentsel dönüşümle inşa edilen 136 dairenin verileceği hak sahipleri kurayla belirlenecek - Son Dakika

Erzincan'da kentsel dönüşüm projesi kapmasında yapılan 136 konutun verileceği hak sahiplerinin daire numaralarının belirlenmesi amacıyla gelecek hafta noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından tamamlanan Kızılay Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Konutları'nın hak sahiplerine verilmesi için kura çekimi yapılacak.

Konut karşılığı anlaşma yapılan kişilere verilecek 136 konut düzenlenecek kura çekimi, noter huzurunda ve idari yetkililerin denetiminde gerçekleşecek.

Belediyenin çok amaçlı salonunda 11, 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde yapılacak kura çekimlerinde hak sahiplerine ait dairelerin numaraları, cephesi ve katı belirlenecek.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da 46 blok 370 konut ve 49 işyeri olarak yapılan 1. etap konutlarının son kat beton atımına katılıp bölgede incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksun, kentsel dönüşümde çalışan herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bir yıl içinde 46 bloğun tamamının kaba inşaatını bitirme noktasına getirdiler. Yıl sonuna kadar binaların tamamını bitirip içine taşınılmış vaziyete getireceğiz. 136 hak sahibi için de önümüzdeki hafta çekilişler olacak. Milletimize hayırlı olsun."