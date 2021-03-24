Erzincan'daki Mercan Hatıra Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Erzincan'da, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Mercan Hatıra Ormanı'nda fidan dikim programı düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünce Mercan Hatıra Ormanı'nda düzenlenen programa katıldı.
Havaalanı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Vali Makas, katılımcılarla birlikte fidan dikti.
Etkinliğe Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Devlet Hava Meydanları İşletme İl Müdürü Levent Akkuş ile kurum personelleri katıldı.
Kaynak: AA
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