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Erzincan'daki sahte reçete operasyonu

1 saat önce

Erzincan'da düzenlenen sahte reçete operasyonu kapsamında aranan firari şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Erzincan'daki sahte reçete operasyonu, System.String[]

Erzincan'da düzenlenen sahte reçete operasyonu kapsamında aranan firari şüpheli yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte reçete düzenlenip eczanelerden uyuşturucu etkisi bulunan haplardan tedarik edilerek piyasaya sürüldüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari M.M.Ö. (28) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte polis ekipleri, reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan haplarla ilgili sahte reçete düzenledikleri ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 16 Ekim'de çalışma başlatmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 2'si eczacı kalfası 23 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 20 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında firari 2 zanlının da arandığı bildirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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