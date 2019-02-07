Erzincan'daki Sığınmacı Afgan Çocukların Kayak Keyfi

Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne götürülen sığınmacı kampında bulunan Afgan gençler hayatlarında ilk defa kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne götürülen sığınmacı kampında bulunan Afgan gençler hayatlarında ilk defa kayak yaparak karın keyfini çıkardı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Uyum Projesi ile Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan gençlerin Türkiye'ye uyum sağlamaları için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Erzincan'da sığınmacı kampında bulunan Afgan gençler Erzincan Gençlik Merkezi tarafından kamplarından alınarak Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne götürüldü. Gençlik Katılım Projesi kapsamında Afgan gençler için özel etkinlik düzenlendi. Burada kayak antrenörleri eşliğinde 4 gün süren kayak eğitimi alan Afgan çocuklar hayatlarında ilk defa kayak yaparak karın keyfini çıkardı.



Erzincan'a 7 yıl önce geldiklerini belirten 16 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Mohammad Yunus Sakhipour "Afganistan'dan 7 yıl önce Erzincan'a geldik. Erzincan Gençlik Merkezi bizi Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne getirdi. Hayatımda ilk defa kayak yaptım ve çok keyif aldım" dedi.



Kayak yapanları televizyondan izlediğini ve kendisinin de bir gün kayak yapmak istediğini söyleyen 15 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Navid Rezai ise "Erzincan'da 7 yıldır kalıyoruz. Kayak yapan insanları televizyondan izlemiştim ve çok beğenmiştim. Erzincan Gençlik Merkezi bizleri buraya getirip kayak yapmamızı sağladı. İlk defa kayak yaptım. Hoşuma gitti" ifadelerini kaydetti.



14 yaşındaki sığınmacı Afgan gençlerden Macid Rezai de ilk defa kayak yaptığını ve çok eğlendiğini söyleyerek kendilerine bu imkanı sağlayan Erzincan Gençlik Merkezi'ne teşekkür etti.



Proje hakkında bilgi veren Gençlik Lideri Fatih Gülnahar "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yürüttüğü Gençlik Katılım Sosyal Uyum projesi kapsamında Erzincan'da bulunan Afgan gençlerimizin ülkemize uyum sağlamaları için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Afgan gençlerimizi ilimizde bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne getirdik. Bir çoğu hayatlarında ilk defa kayak yapıyor. Gençlerimizle doyasıya eğlenceli ve keyifli zaman geçirdik. Amacımız ilimizde bulunan sığınmacı gençler ile aramızda kardeşlik köprüsü kurmaktır" dedi. - ERZİNCAN

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