Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında bugüne kadar yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.