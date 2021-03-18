Erzincan'daki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde, Ağrı-Bursa seferini yapan Adem Y. idaresindeki 53 AF 333 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün olumsuz hava koşulları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeritte yolda kalan İran plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Adem Y, otobüsün yedek sürücüsü Bülent A. ile yolculardan Adem K, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yine aynı mevkide Yücel Ö'nün kullandığı 08 K 0572 plakalı tırın kayması sonucu dorse kısmında bulunan beton bloklar, karşı yönden gelen Taha Furkan Y. yönetimindeki tıra çarptı.

Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sakaltutan Geçidi Karayolları Bakım Evi İstasyon'da meydana gelen diğer kazada ise Aydemir P. idaresindeki 34 JM 2660 hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yolculardan Hamdi Ş. ile Meral Ş. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıca, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan mevkilerinde Karayolları ile polis ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için çalışma başlattı. Ekipler, tır, çekici gibi ağır tonajlı araçların bölgeden geçişine izin vermedi.