Erzincan'daki trafik kazası
8 saat önce
Erzincan'da bariyere çarparak ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:04 Kaynak: AA
'da bariyere çarparak ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Erzincan- Sivas
kara yolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 63 yaşındaki sürücü Nusret Sever, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sever'in kullandığı 06 D 1166 plakalı otomobil, 23 Mayıs'ta Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridinde bulunan bariyerlere çarpmıştı. Sever, AFAD
ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ağır yaralı kurtarılmıştı.
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