Son Dakika Haberleri: Erzincan'daki trafik kazası

Erzincan'daki trafik kazası

8 saat önce

Erzincan'da bariyere çarparak ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Erzincan'da bariyere çarparak ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan- Sivas kara yolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 63 yaşındaki sürücü Nusret Sever, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sever'in kullandığı 06 D 1166 plakalı otomobil, 23 Mayıs'ta Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridinde bulunan bariyerlere çarpmıştı. Sever, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ağır yaralı kurtarılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:04 Kaynak: AA
Nusret Gökçe, Sivas, Erzincan, Güncel
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