Son Dakika Haberleri: Erzincan'daki uyuşturucu operasyonları
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Erzincan'daki uyuşturucu operasyonları

12 dakika önce

Erzincan'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'daki uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Erzincan'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekiplerince, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulamada İran plakalı tırın dorsesinde bugün ele geçirilen 36 kilo 884 gram eroinle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü J.A.B'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İran uyruklu J.A.B, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, dün aynı uygulama noktasında durdurulan Almanya plakalı otomobilde bulunan 42 kilo 500 gram eroinle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli T.N. de tutuklandı.
İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:50 Kaynak: AA
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