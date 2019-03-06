Erzincan'daki Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Erzincan'da, 293 kilo 200 gram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.
Erzincan
'da, 293 kilo 200 gram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik
Şube müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan B.E, C.E. ve A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, C.E. ve A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Erzincan'da 2 gün önce, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube müdürlükleri ekiplerince Erzincan- Erzurum
kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan tırda 293 kilo 200 gram eroin bulunmuş, olayla ilgili B.E, C.E. ve A.Y. gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:20 Kaynak: AA
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