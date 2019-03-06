Son Dakika Haberleri: Erzincan'daki Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'daki Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Erzincan'da, 293 kilo 200 gram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

Erzincan'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Erzincan'da, 293 kilo 200 gram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan B.E, C.E. ve A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, C.E. ve A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Erzincan'da 2 gün önce, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube müdürlükleri ekiplerince Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan tırda 293 kilo 200 gram eroin bulunmuş, olayla ilgili B.E, C.E. ve A.Y. gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:20 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel
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