Son Dakika Haberleri: Erzincan'dan 193 Kişi Dualarla Umre'ye Uğurlandı

Erzincan'dan 193 Kişi Dualarla Umre'ye Uğurlandı

1 saat önce

Erzincan'dan 193 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

Erzincan'dan 193 Kişi Dualarla Umre'ye Uğurlandı, System.String[]
Erzincan'dan 193 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

Erzincan'dan yarıyıl tatili umre turuyla kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Terzibaba Camiinde uğurlama programı yapıldı. İl Müftülüğünün ve din gönüllüsü hocaların gayretleriyle düzenlediği Erzincan'a özel yarıyıl tatili umre turuyla kutsal topraklara gidecek 193 umreci için Terzibaba Camiinde program yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile birlikte ilahiler eşliğinde umrecilerin yol hazırlıkları tamamlandı. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, burada umre ziyaretine çıkan vatandaşlara bir konuşma yaparak, kutsal topraklarda dua beklediklerini, kendilerine Allah'tan mebrür umre nasip etmesini ve hayırla gidip memleketlerine salimen dönmelerini istedi. Müftü Çetin'in yaptığı dua ile, umreye niyetlenen vatandaşlar Erzincan Havalimanından direk uçuşla kutsal topraklara uğurlandılar. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Erzincan, Güncel
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