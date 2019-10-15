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Erzincan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, Erzincan'dan çeşitli etkinliklerle desteklendi.

Erzincan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, Erzincan'dan çeşitli etkinliklerle desteklendi.

Erzincan'da 64 yaşındaki Cemal Özsağlıcak, askerlik Şubesi'ne giderek Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla askere gitmek için dilekçe verdi. Emekli işçi Özsağlıcak, Ordu Caddesi üzerinde bulunan Erzincan Askerlik Şubesine gitti.

Dilekçesini veren Özsağlıcak, gazetecilere yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için gönüllü askere gitmeye hazır olduğunu beyan eden dilekçeyi ilettiğini söyledi.

Erzincan Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi, olağanüstü toplanarak tüm siyasi partilerle birlikte aldıkları karar doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladılar.

İl Genel Meclisi olağan üstü toplantısında Meclis Başkanı Bekir Yıldız, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, tüm siyasi parti meclis üyelerimiz ile birlikte destek verdiğimizi açıklamak üzere buradayız. Teröre karşı milletçe verdiğimiz mücadelenin en önemli aşamalarından birini teşkil etmekte olan Barış Pınarı Harekatı başladığı bölgede yaşayan halkların umudu olmuştur. " diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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