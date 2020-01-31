Erzincan'dan deprem bölgesine

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.

AFAD Erzincan Bölgesel Lojistik Deposu'nda bulunan 2 konteyner tuvalet, 2 konteyner banyo ve 99 konteyner ev deprem bölgesine sevk edildi.

Konteynerlerde acil yardım malzemeleri, battaniye, yatak ve mutfak gereçlerinin de bulunduğu bildirildi.