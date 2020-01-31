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Erzincan'dan deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği
6 saat önce
Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.
AFAD Erzincan Bölgesel Lojistik Deposu'nda bulunan 2 konteyner tuvalet, 2 konteyner banyo ve 99 konteyner ev deprem bölgesine sevk edildi.
Konteynerlerde acil yardım malzemeleri, battaniye, yatak ve mutfak gereçlerinin de bulunduğu bildirildi.
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