Erzincan'dan deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'dan deprem bölgesine 'konteyner ev, banyo ve tuvalet' desteği - Son Dakika

Erzincan'dan deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği

6 saat önce

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.

Erzincan'dan deprem bölgesine

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.

AFAD Erzincan Bölgesel Lojistik Deposu'nda bulunan 2 konteyner tuvalet, 2 konteyner banyo ve 99 konteyner ev deprem bölgesine sevk edildi.

Konteynerlerde acil yardım malzemeleri, battaniye, yatak ve mutfak gereçlerinin de bulunduğu bildirildi.

Erzincan, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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