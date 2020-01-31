Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri - Son Dakika

Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri

ERZİNCAN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için 99 adet konteyner gönderdi.

Arama kurtarma çalışmaların ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başladı. Dün akşam saatlerinden itibaren TIR'lara yüklenen konteynerler bölgeye gönderiliyor.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üstü Elazığ Sivrice olan depremde arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandığı ifade edilirken; 'Afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere ilimiz bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başlamıştır. Dün gece başlayan sevkiyatta; 2 konteyner WC, 2 konteyner banyo ve 22 adet konteyner Elazığ'a gönderildi. Sevkiyatlarımız devam edecektir. Erzincan AFAD olarak toplamda 99 adet yaşam konteyneri afetzedelere gönderilecektir' denildi.