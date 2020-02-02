Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi - Son Dakika

Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi

52 dakika önce

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için 99 adet konteyner gönderdi.

Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi, System.String[]

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için 99 adet konteyner gönderdi. Yola çıkan konteynır yüklü tırlar Erzincan-Pülümür- Tunceli kara yolunda meydana gelen buzlanma sebebiyle bir süre yolda kaldı.


Arama kurtarma çalışmaların ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başladı. Bugün tırlara yüklenen konteynerler bölgeye gitmek için yola çıktı. Erzincan - Pülümür yol ayrımı Muti mevkiinde yolda oluşan aşırı buzlanma nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar makaslama yaparak yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ve karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yol saatler sonra ulaşıma açıldı. Elazığ'a giden konteynır yüklü tırlar yola devam etti. - ERZİNCAN

Erzincan, Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:57 Kaynak: İHA
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