Erzincan'dan İdlib'e 20 tır insani yardım malzemesi - Son Dakika

Erzincan Valiliği ve kentte bulunan sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumların organizasyonuyla toplanan 20 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek üzere yola çıktı.

Vali Ali Arslantaş, eski otobüs terminalinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yardım kampanyasına her kesimin destek verdiğini söyledi.

Düzenlenen iyilik kervanında 20 tır malzemenin İdlib'e gönderileceğini ifade eden Arslantaş, "Arkadaşlarımız gece gündüz çalışmak suretiyle hem şehrimizin kendi dinamiklerini harekete geçirmek suretiyle hem de dışarıdan gelebilecek yardımları koordine etmek suretiyle çok kısa sürede bu iyilik kervanını hazırladı. Bu yardımların içerisinde çocuklarımızın harçlıklarından, teyzelerimizin kefen parasına hepsinin olduğunu biliyorum. Allah mahcup etmesin." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise Suriye'de yaşanan insanlık dramına tüm Türkiye'nin olduğu gibi Erzincan'ın da kayıtsız kalmadığını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da Erzincan halkının büyük destekle İdlib halkına yardım yaptığını anlattı.

Konuşmaların ardından 20 tırlık yardım malzemesi dualarla İdlib'e uğurlandı.

Törene, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.