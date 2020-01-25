Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi - Son Dakika

Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

6 saat önce

Deprem bölgesine gönderilecek ikram aracının içerisine yiyecek malzemelerini yerleştirilmesi İkram aracının yola çıkması ERZİNCAN - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Deprem bölgesine gönderilecek ikram aracının içerisine yiyecek malzemelerini yerleştirilmesi

İkram aracının yola çıkması

ERZİNCAN - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

Erzincan, Sivrice, Deprem, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:57 Kaynak: AA
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