Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi - Son Dakika

Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi
6 saat önce
Deprem bölgesine gönderilecek ikram aracının içerisine yiyecek malzemelerini yerleştirilmesi İkram aracının yola çıkması ERZİNCAN - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:57 Kaynak: AA
Deprem bölgesine gönderilecek ikram aracının içerisine yiyecek malzemelerini yerleştirilmesi
İkram aracının yola çıkması
ERZİNCAN - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.
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