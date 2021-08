Son dakika haberleri: Sel bölgesine 5 tır malzeme ve 1 milyon lira nakdi destek - Son Dakika

Erzincan'dan sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'e, ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla 5 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi ile 1 milyon lira nakdi destek gönderildi.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce sel bölgesi için "Ben de Varım" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında Erzincan Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan beyaz eşya, mobilya, 25 ton küp şeker ile gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri 5 tıra yüklendi.

Valilik önüne getirilen yardım tırlar, burada dualarla sel bölgesine gönderildi.

Vali Mehmet Makas, buradaki programda yaptığı konuşmada, bütün acıları kendileri yaşamış gibi sel bölgelerine sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Destek veren Erzincan halkına teşekkür eden Makas, "Allah her birliğimizi var etsin. En zengin iş adamımızdan, ticaret odamızdan, ticaret odasındaki üyeleri gezip aynı ve nakdi yardım toplayan iş adamlarımız var. Her birinden Allah razı olsun. Herkes karınca kararınca bu tırların doldurulmasına katkıda bulundu. Aynı zamanda şu an 1 milyon Türk Lirası'nı topladık ve toplamaya devam ediyoruz." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise birlik ve beraberliğin öneminden bahsederek, önemli günde desteklerini esirgemeyen yöre halkına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bekir Aksun da 1939 ve 1992 depremini görmüş bir şehrin evlatları olduklarını hatırlatarak, "Yıllarca dışarıdan bize destek gönderen bütün yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Buradan yardım tırlarını gönderirken üzerimize düşenin daha da fazlasını yapabilmek için gayret edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Çünkü biz yıllarca bu yardımlarla karşı karşıya kalmış, bir şehiriz onun içinde yardımlarda katkısı olan tüm hemşerilerimiz yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Programa, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Davut Ala, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.