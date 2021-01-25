Erzincan'dan Suriye'ye 26 ton gıda, giyecek ve yakacak yardımı gönderildi - Son Dakika

Erzincan'dan Suriye'ye 26 ton gıda, giyecek ve yakacak yardımı gönderildi

25.01.2021 11:43
Erzincan'dan Suriye'ye 26 ton gıda, giyecek ve yakacak yardımı gönderildi, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton gıda, giyim ve yakacak malzemesi Suriye'ye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton gıda, giyim ve yakacak malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentten 68'inci yardım tırını Suriye'ye gönderdiklerini söyledi.

İHH olarak bugüne kadar hayırseverlerin destekleriyle milyonlarca kişinin yardımına koştuklarını hatırlatan Akkoyunlu, "İHH olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Tırda yaşam malzemelerinin yanı sıra gıdanın da bulunduğunu aktaran Akkoyunlu, "Bugün yüklenen tırımızın içinde yakacak, yatak, yorgan, battaniye, ayakkabı, kışlık giyim, gıda ve Erzincan Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan çocuklara özel oyuncak ile ihtiyaç malzemelerinden oluşan koliler bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Akkoyunlu, Erzincan, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'dan Suriye'ye 26 ton gıda, giyecek ve yakacak yardımı gönderildi - Son Dakika


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