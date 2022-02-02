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Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi - Son Dakika

Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi

02.02.2022 14:51

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 27 ton gıda, battaniye, çocuk bezi ve maması, ısıtıcı ile yakacağı taşıyan tır, Suriye'ye hareket etti.

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 27 ton gıda, battaniye, çocuk bezi ve maması, ısıtıcı ile yakacağı taşıyan tır, Suriye'ye hareket etti.

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önündeki uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, kentteki İHH ile Çiçekçi Baba Derneğinin desteğiyle kentten 81. yardım tırını Suriye'nin İdlib kentine gönderdiklerini söyledi.

İHH olarak bugüne kadar hayırseverlerin destekleriyle milyonlarca kişinin yardımına koştuklarını ifade eden Akkoyunlu, şunları aktardı:

"Kurulduğumuz günden bugüne kadar duyarlı halkımızın destekleri ile mazlum yüreklere, insanlık adına her daim yardıma hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. 2022'nin içinde bulunduğumuz şu günlerinde, zalimin zulmü yüzünden kan ve gözyaşının dinmediği, masum yüreklerin inim inim inlediği, mültecilerin göç yollarında ve sığınma kamplarında soğuktan donarak can verdiği ve daha da kötüsü bütün dünyanın bu haksız zulme karşı sessiz kaldığı bu ahir zamanda, yolumuzu gözleyen tüm ihtiyaç sahiplerine Türk milletinin ve Erzincan halkımızın destekleri ile yardımlarımızı ulaştırıyoruz."

Tırda yaşam malzemelerinin yanı sıra gıdanın da bulunduğunu aktaran Akkoyunlu, "Çocuk montu, bot, battaniye, yatak ve kuru gıdadan oluşan 81. insani yardım tırımızı masum yürekler üşümesin diye Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarına gönderiyoruz." diye konuştu.

Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi
Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi
Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi
Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi
Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi
Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi
Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi

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Erzincan, Suriye, Çocuk, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'ye 27 ton gıda ve yakacak yardımı gönderildi - Son Dakika


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